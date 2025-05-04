Российская кинологическая федерация опровергла распространенное мнение, что собаки воспринимают хозяев как вожаков стаи. Эксперты объяснили, почему теория доминирования ошибочна и вредна для отношений с питомцами.

В Российской кинологической федерации объяснили, почему представление о необходимости демонстрации доминирования над собакой не соответствует действительности. Специалисты указали на ошибочность популярной теории, которая может навредить отношениям с питомцем.

Президент РКФ Владимир Голубев назвал мифом утверждение, будто собака воспринимает хозяина как вожака стаи. Эта идея появилась благодаря работе биолога Дэвида Мича, который позже сам признал ее ошибочность, но теория уже прочно закрепилась среди собаководов.

Эксперт подчеркнул, что отношения между человеком и собакой нельзя сравнивать с иерархией в волчьей стае. Современные домашние питомцы демонстрируют привязанность и зависимость от хозяев, а не стремление доминировать.

Ошибочное представление о необходимости постоянно демонстрировать главенствующее положение приводит к проблемам. Некоторые владельцы до сих пор считают, что собака должна их бояться, что провоцирует жестокое обращение и затрудняет дрессировку.

Голубев пояснил, что правильные отношения с питомцем больше напоминают партнерство или связь между родителем и ребенком. Собакам не нужно доказывать свое лидерство - они и так преданы хозяевам. Ключ к успешному воспитанию лежит в дружбе и доверии, а не в попытках установить жесткую иерархию.

РКФ призывает владельцев собак отказаться от устаревших методов воспитания, основанных на теории доминирования. Взаимное уважение и понимание потребностей питомца помогают выстроить гармоничные отношения без применения жестких мер.