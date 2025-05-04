Банковские эксперты рассказали, какие формулировки в сообщениях к денежным переводам могут вызвать подозрения. Некоторые слова и фразы почти гарантированно приводят к блокировке операции.

При оформлении денежного перевода многие пользователи не задумываются о содержании сообщения для получателя. Однако некоторые безобидные на первый взгляд формулировки могут стать причиной серьезных проблем.

Банки тщательно анализируют все денежные операции клиентов. Особое внимание специалисты уделяют сообщениям, которые сопровождают переводы. В них не должно быть слов, связанных с незаконной деятельностью: названий наркотических веществ, терминов о коррупции или терроризме.

Финансовые организации автоматически блокируют переводы с подозрительными формулировками. В "черный список" попали такие слова как "взятка", "откат", "оружие", "взрывчатка". Даже шуточные сообщения с подобным содержанием приведут к задержке платежа и необходимости давать пояснения.

При переводе денег между физическими лицами можно вообще не указывать назначение платежа. Но если средства перечисляют за услуги или товары, лучше писать правду: "за ремонт", "за консультацию", "возврат долга". Четкие и понятные формулировки помогут избежать ненужных вопросов от банка.

Эксперты предупреждают: не стоит проверять работу банковских фильтров шутливыми сообщениями. После блокировки перевода клиенту придется объяснять экономический смысл операции документально. Проще сразу указывать реальное назначение платежа без двусмысленных формулировок.