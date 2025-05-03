С 2007 года размер маткапитала в России увеличился почти в четыре раза. Теперь его выплачивают не только за второго, но и за первого ребенка.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как изменилась программа маткапитала с момента ее запуска в 2007 году. За это время сумма выплат значительно выросла, а условия стали более доступными.

В 2007 году маткапитал составлял 250 тысяч рублей, а в 2025 году его размер достиг 912 тысяч рублей. Таким образом, сумма выплаты увеличилась почти в четыре раза. Кроме того, если раньше маткапитал получали только при рождении второго ребенка, то сейчас его выплачивают и за первого.

На первого ребенка сейчас можно получить более 690 тысяч рублей. Если семья уже использовала эту выплату, то при рождении второго ребенка ей положено еще около 222 тысяч рублей. Всего маткапитал получили около 15 миллионов российских семей.

Балынин отметил, что неиспользованные средства маткапитала индексируются с учетом инфляции. Если семья потратила часть суммы, остаток также продолжает расти.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсионные накопления или покупку товаров для детей-инвалидов. Также предусмотрена ежемесячная выплата в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Программа маткапитала остается одной из ключевых мер поддержки семей с детьми в России. Ее развитие показывает, что государство продолжает расширять возможности для родителей.