Intel перешла к этапу предварительной проверки кремния для своих дискретных GPU Celestial. Новые видеокарты будут использовать архитектуру Xe3.

Компания Intel достигла важного этапа в разработке дискретных графических процессоров Celestial. Утечка данных подтверждает, что чипы на архитектуре Xe3 перешли в фазу предварительного тестирования.

Согласно данным из LinkedIn, Intel завершила основную разработку GPU Celestial и теперь проверяет кремниевые образцы. Это означает, что компания уже проработала ключевые компоненты: вычислительные ядра Xe, матричные движки XMX и блоки трассировки лучей.

На текущем этапе партнеры Intel могут тестировать архитектуру через облачные инструменты моделирования. Это позволяет проверять работу GPU до выпуска физических чипов. Компания предоставляет OEM-производителям специальную платформу для отладки прошивки и низкоуровневого ПО.

Ранее ходили слухи о возможной отмене Celestial, но новая информация подтверждает — проект жив. После этапа предварительной проверки Intel перейдет к производству тестовых образцов.

Пока компания не раскрывает точные сроки выхода видеокарт. Однако утечка указывает, что релиз Celestial неизбежен. Эти GPU станут следующим шагом в развитии дискретной графики Intel после линейки Arc.

Если разработка пройдет успешно, Celestial могут составить конкуренцию решениям от NVIDIA и AMD. Но пока Intel сохраняет молчание о технических деталях и производительности новых GPU.