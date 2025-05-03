Xiaomi, Huawei и BBK Group обсуждают совместную разработку HyperOS 3 — версии ОС без сервисов Google. Это может стать запасным вариантом на случай новых санкций.

Китайские технологические компании изучают варианты снижения зависимости от Google. По слухам, Xiaomi, Huawei и BBK Group работают над версией HyperOS 3 без сервисов американской корпорации.

После санкций против Huawei другие китайские производители опасаются аналогичных ограничений. Источник XiaomiTime сообщает о переговорах между Xiaomi, Huawei и BBK Group (владельцем OPPO, Vivo и OnePlus) по созданию альтернативной ОС.

HyperOS 3 может стать аналогом HarmonyOS от Huawei — системой без предустановленных сервисов Google. Пока Xiaomi сохраняет лицензию на Android, но ситуация может измениться. Особенно после анонса собственного 3-нм чипсета Xiaomi, что усилило внимание регуляторов США.

Проблема в том, что без Google-сервисов смартфоны теряют привлекательность на международных рынках. Даже если Xiaomi создаст альтернативный магазин приложений, конкурировать с Google Play будет сложно.

Пока HyperOS 3 рассматривают как резервный вариант. Полный отказ от Android маловероятен без прямых санкций — это ударит по продажам. Но китайские компании готовят почву для возможных ограничений.