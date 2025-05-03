Китайская компания уже демонстрирует серьезные успехи в этом секторе

Усиление конкуренции между NVIDIA и Huawei в сфере искусственного интеллекта становится все более заметным. Глава NVIDIA Дженсен Хуан открыто выразил опасения, что жесткая экспортная политика США может ослабить позиции его компании и дать Huawei значительное преимущество.

Дженсен Хуан обратился к американским законодателям с призывом пересмотреть ограничения на экспорт чипов NVIDIA. По его мнению, текущие правила лишь ускоряют развитие Huawei, которая уже предлагает конкурентоспособные решения.

Китайская компания активно продвигает свои чипы Ascend AI, способные соперничать с продуктами NVIDIA, включая ускорители H100 и H20. Такие гиганты, как ByteDance и Tencent, уже начали использовать разработки Huawei. Это говорит о растущем доверии к ее технологиям.

Недавно Huawei представила кластер CloudMatrix 384 на базе чипа Ascend 910B. Его производительность приближается к системам NVIDIA Blackwell GB200 NVL72, несмотря на более высокую стоимость. Разрыв между двумя компаниями сокращается, и это беспокоит NVIDIA.

Хуан подчеркнул, что если китайские ИИ-модели, такие, как DeepSeek R1, будут оптимизированы под чипы Huawei, это создаст глобальный спрос на них. В таком случае американские санкции сыграют на руку конкурентам.

Пока неясно, смягчат ли США свою политику. NVIDIA уже столкнулась с запретом на поставки чипа H20 в Китай при администрации Трампа. Новые ограничения, такие как правило «AI Diffusion», могут еще сильнее осложнить ситуацию.

Huawei, в свою очередь, продолжает наращивать мощности. Компания готовит к выпуску новые поколения чипов, что усилит конкуренцию. Для NVIDIA это означает необходимость искать новые стратегии, чтобы удержать лидерство.