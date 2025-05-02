Правительство США рассматривает возможность значительного роста ассигнований на оборону. Согласно новому бюджетному предложению, военные расходы могут достичь беспрецедентного уровня.

Новая бюджетная инициатива американской администрации предполагает существенное увеличение финансирования силовых ведомств. Документ предусматривает перераспределение средств между различными статьями расходов.

В рамках представленного финансового плана на 2026 год запланировано выделение дополнительных средств на укрепление оборонного потенциала. Общий объем запрашиваемого финансирования для военных нужд составляет беспрецедентную сумму – $1,01 трлн.

Значительная часть ресурсов будет направлена на космические программы, включая проекты по исследованию Луны и подготовку марсианской миссии. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для национальных интересов страны.

Параллельно предлагается оптимизировать расходы по другим статьям бюджета. В частности, планируется сокращение финансирования второстепенных программ оборонного ведомства. Такие меры должны обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях.

Представленные инициативы отражают текущие внешнеполитические приоритеты американского руководства и его подходы к обеспечению национальной безопасности.