Новая бюджетная инициатива американской администрации предполагает существенное увеличение финансирования силовых ведомств. Документ предусматривает перераспределение средств между различными статьями расходов.
В рамках представленного финансового плана на 2026 год запланировано выделение дополнительных средств на укрепление оборонного потенциала. Общий объем запрашиваемого финансирования для военных нужд составляет беспрецедентную сумму – $1,01 трлн.
Значительная часть ресурсов будет направлена на космические программы, включая проекты по исследованию Луны и подготовку марсианской миссии. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для национальных интересов страны.
Параллельно предлагается оптимизировать расходы по другим статьям бюджета. В частности, планируется сокращение финансирования второстепенных программ оборонного ведомства. Такие меры должны обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях.
Представленные инициативы отражают текущие внешнеполитические приоритеты американского руководства и его подходы к обеспечению национальной безопасности.