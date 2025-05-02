Samsung изучает возможность создания модульных линз для смартфонов. Согласно патенту, аксессуары будут крепиться с помощью магнитов или RFID-меток.

Компания Samsung подала патент на модульные линзы для смартфонов. Решение позволит менять объективы, не увеличивая толщину устройства.

Патент, опубликованный 24 апреля 2025 года, описывает систему съемных линз. Они крепятся к корпусу смартфона с помощью магнитов или RFID-меток. После установки камера автоматически распознает новый объектив и настраивает параметры съемки.

Главное отличие от сторонних аксессуаров — встроенная конструкция. Линзы не увеличивают габариты устройства, сохраняя его компактность. Система включает двигатель для точной регулировки фокуса и других параметров.

Samsung предлагает менять не только тип объектива (широкоугольный, телефото), но и настройки диафрагмы. Это даст пользователям больше возможностей для съемки без замены самого смартфона.

Пока неизвестно, появится ли технология в готовых устройствах. Компания часто патентует концепции, которые не доходят до массового производства.