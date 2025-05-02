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Grand Theft Auto VI перенесли на май 2026 года
Rockstar Games официально подтвердила, что Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года. Изначально релиз планировали на осень 2025 года, но разработчикам потребовалось больше времени.

Компания Rockstar Games объявила о переносе выхода Grand Theft Auto VI. Вместо осени 2025 года игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S только в мае 2026-го.

Разработчики объяснили задержку стремлением сделать игру лучше. В сообщении на X (бывший Twitter) Rockstar Games заявила, что хочет оправдать ожидания фанатов, а для этого нужно дополнительное время.

Аналитики не удивлены переносу. Rockstar Games известна тем, что нередко задерживает релизы, особенно когда речь идет о таких масштабных проектах, как GTA.

Игра выйдет одновременно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О версии для ПК пока не сообщают. Rockstar пообещала скоро поделиться новыми деталями о проекте.

Фанатам придется ждать еще почти два года, но, судя по первому трейлеру, игра может стать одной из самых впечатляющих в истории.

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#rockstar games #playstation 5 #gta vi #дата выхода #xbox series x|s
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