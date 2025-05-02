Rockstar Games официально подтвердила, что Grand Theft Auto VI выйдет 26 мая 2026 года. Изначально релиз планировали на осень 2025 года, но разработчикам потребовалось больше времени.

Компания Rockstar Games объявила о переносе выхода Grand Theft Auto VI. Вместо осени 2025 года игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S только в мае 2026-го.

Разработчики объяснили задержку стремлением сделать игру лучше. В сообщении на X (бывший Twitter) Rockstar Games заявила, что хочет оправдать ожидания фанатов, а для этого нужно дополнительное время.

Аналитики не удивлены переносу. Rockstar Games известна тем, что нередко задерживает релизы, особенно когда речь идет о таких масштабных проектах, как GTA.

Игра выйдет одновременно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О версии для ПК пока не сообщают. Rockstar пообещала скоро поделиться новыми деталями о проекте.

Фанатам придется ждать еще почти два года, но, судя по первому трейлеру, игра может стать одной из самых впечатляющих в истории.