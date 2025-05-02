Компания рассматривает возможность выпуска новых гибридных моделей в США.

Из-за ужесточения тарифной политики США Volvo пересматривает свою производственную стратегию. Шведский автопроизводитель намерен расширить локализацию в Америке, чтобы снизить зависимость от импорта.

Сейчас лишь 10% автомобилей Volvo, продаваемых в США, производятся локально — остальные импортируются из Европы и Китая. Однако новые тарифы делают такую модель бизнеса менее выгодной. В ответ компания планирует увеличить мощности своего завода в Южной Каролине, где уже выпускают полностью электрический EX90.

Новый генеральный директор Хакан Самуэльссон подтвердил, что Volvo рассматривает производство дополнительных моделей в США. Скорее всего, это будут гибридные версии популярных кроссоверов XC60 или XC90. "Универсалы и седаны вряд ли появятся в нашей американской линейке", — отметил Самуэльссон в интервью Auto News.

Изменения коснутся и модельного ряда. В 2025 году Volvo прекратит продажи седана S90 в США — автомобиль импортируют из Китая, что делает его нерентабельным из-за пошлин. Вместо этого компания сосредоточится на локальном производстве и продвижении электромобилей.

Самуэльссон подчеркнул, что решение о новой модели для американского завода примут в ближайшее время. "Мы должны действовать быстро", — заявил он. — "Тарифы значительно ограничили наши экспортные возможности".

Пока Volvo наращивает производство в Южной Каролине, компания также рассчитывает увеличить продажи EX90 — первого электромобиля марки, собранного в США.