Аналитики предсказывают, что летом курс доллара может колебаться в пределах 60-80 рублей, в зависимости от геополитической ситуации. Эксперты отмечают, что при ухудшении обстановки возможен рост до 90-100 рублей.

Курс рубля к доллару с начала 2025 года демонстрирует заметное укрепление, что вызывает интерес у экономистов и инвесторов. Ситуация на валютном рынке в значительной степени зависит от геополитических факторов и динамики международных переговоров. Летние месяцы могут стать решающими для дальнейшего курса рубля.

С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 26%. Аналогичная тенденция наблюдается и к другим валютам, таким как евро и юань. На 29 апреля курс доллара составил 81,5 рубля, евро — 92,7 рубля, а юаня — 11,2 рубля. Экономисты уверены, что дальнейшие изменения курса будут зависеть от хода переговоров между Россией и США, а также от общего состояния геополитической обстановки.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что в случае улучшения геополитической ситуации курс доллара может опуститься до 70-80 рублей. Однако, если обстановка обострится, возможен рост до 90-100 рублей. Он подчеркивает, что укрепление рубля может продолжиться, пока продолжается прогресс в переговорах или пока российские власти не примут меры по сдерживанию курса.

Кандидат экономических наук Михаил Зельцер считает, что апрель стал пиком укрепления рубля. Он выражает мнение, что курс доллара вряд ли превысит 90 рублей к лету, так как геополитические консультации продолжаются, а риск-премия, встроенная в курс рубля, снижается.

Другие эксперты, такие как доцент Финансового университета Петр Щербаченко, прогнозируют, что к июню курс доллара может составить 76-84 рубля, а евро — 88-96 рублей. Инвестиционный стратег Александр Бахтин допускает, что курс доллара может приблизиться к 90 рублям, а евро — к 100 рублям.

Некоторые аналитики не исключают сценарий, при котором доллар может упасть до 60-70 рублей, если в Россию поступит значительный объем иностранных инвестиций. Однако при этом возможны меры со стороны властей для сдерживания укрепления рубля, что может привести к его ослаблению.

Васильев подчеркивает, что крепкий рубль выгоден импортерам и гражданам, но может негативно сказаться на бюджете и экспортерах. В связи с этим власти могут использовать различные механизмы для контроля курса, включая словесные интервенции и корректировку валютных операций.

Поддержка рубля в текущих условиях обусловлена профицитом торгового баланса и высокими процентными ставками. Однако снижение цен на нефть и рост спроса на валюту могут оказать давление на рубль. Васильев указывает на то, что в условиях снижения цен на нефть и глобальных экономических рисков поддержка рубля может ослабнуть.

Согласно прогнозам, средняя цена на нефть Brent во втором квартале составит около $65 за баррель. Это может негативно сказаться на экспортных доходах России и, соответственно, на курсе рубля. Бахтин также отмечает, что летний сезон может привести к увеличению спроса на иностранную валюту, что дополнительно повлияет на курс.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников подчеркивает, что любое планирование в текущей геополитической ситуации связано с рисками. При стабильных ценах на нефть курс рубля может находиться в диапазоне 90-100 рублей за доллар. В случае ухудшения ситуации возможно ослабление рубля до 110-150 рублей. Напротив, при благоприятной ситуации на рынке нефти может произойти укрепление до 80-90 рублей за доллар.

Экономист Андрей Лобода добавляет, что геополитическая обстановка будет продолжать оказывать влияние на валютный рынок до конца года. Важно учитывать, что курс рубля остается чувствительным к изменениям на сырьевых рынках и внешнеэкономическим факторам.