В австралийской Тасмании спустили на воду Hull 096 — самый большой в мире корабль на аккумуляторах. Его энергосистема мощностью 40 МВт•ч в четыре раза превосходит предыдущие морские рекорды.

Судостроительная компания Incat представила революционную разработку — 130-метровый паром Hull 096, работающий исключительно на аккумуляторах. Судно с батареей весом 275 тонн.

Паром China Zorrilla, названный в честь уругвайской актрисы, сможет перевозить 2100 пассажиров и 225 автомобилей между Аргентиной и Уругваем. Его литий-ионная батарея емкостью 40 МВт•ч питает восемь водометных двигателей, позволяя пересекать Рио-де-ла-Плата за полтора часа.

"Это исторический день для морского транспорта", — заявил председатель Incat Роберт Клиффорд. Компания построила судно по заказу оператора Buquebus, с которым сотрудничает уже несколько десятилетий.

Для обеспечения бесперебойной работы парома на обоих берегах, мимо которых будет курсировать паром, построят специальные зарядные станции. Это позволит быстро пополнять запас энергии между рейсами без длительных простоев. Помимо экологичности, паром получит крупнейшую в мире беспошлинную зону площадью 2300 м². Сейчас строители завершают монтаж интерьеров перед началом ходовых испытаний на реке Дервент – довольно крупной реке на острове Тасмания (Австралия).

Hull 096 станет первым в мире крупным пассажирским судном с нулевыми выбросами. Его коммерческая эксплуатация начнется после завершения испытаний в конце этого года.