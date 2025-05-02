Лазерная связь между Марсом и Землей может передавать данные быстрее радиоволн, но марсианская пыль часто мешает сигналу. Ученые выяснили, где и когда связь будет работать, а где ее прервет пылевая буря.

Связь с Марсом — сложная задача. Радиосигнал идет до 24 минут, а скорость передачи данных оставляет желать лучшего. Лазеры могли бы решить проблему, но у них есть враг — вездесущая марсианская пыль.

Сейчас для связи с марсоходами используют радиоволны, но их пропускная способность ограничена. Лазерный канал мог бы передавать данные в десятки раз быстрее — если бы не атмосфера Марса.

Планета покрыта мелкой пылью, которую ветер поднимает на высоту до 60 км. Во время бурь видимость падает почти до нуля. Частицы рассеивают свет, и лазерный луч теряет силу. Голландские ученые смоделировали, как пыль влияет на связь. Они взяли данные за 20 земных лет и рассчитали, где и когда сигнал пройдет, а где его поглотит атмосфера.

Оказалось, что в обычных условиях лазерная связь работает почти везде. Но если пыли становится больше нормы, проблемы начинаются даже в спокойных регионах. Хуже всего ситуация в низинах, например, на Равнине Эллады. Там пыль скапливается, и связь может пропадать на 260 дней в году. В высокогорных районах, таких как плато Фарсида, воздух чище — сигнал проходит стабильнее.

Полярные зоны тоже подходят для связи: там меньше бурь. Например, в месте посадки зонда «Феникс» лазерный канал почти всегда работает. А вот роверу «Кьюриосити» около экватора повезло меньше — пыль часто мешает передаче.

Во время глобальных бурь лазерная связь почти невозможна. В такие периоды придется переключаться на радио.

Ученые предлагают комбинировать оба типа связи и ставить станции в «чистых» регионах. Это поможет избежать перебоев, особенно в будущих пилотируемых миссиях, где надежная связь критически важна.

Пока лазеры — не панацея. Но если правильно выбрать место для станции и дублировать каналы, скорость передачи данных с Марса может значительно вырасти. Главное — следить за погодой.