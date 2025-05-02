Вместо ожидавшихся 5,4% в 2026 году платежи вырастут на 9,8%

Россиян ждет более значительное повышение тарифов на коммунальные услуги, чем предполагалось ранее. Минэкономразвития представило обновленный прогноз индексации платежей ЖКХ.

Согласно новым данным, с 1 июля 2026 года тарифы вырастут на 9,8% вместо планировавшихся 5,4%. В последующие годы индексация составит 7,9% в 2027 году и 5,9% в 2028 году. Ранее для 2027 года прогнозировали рост всего на 4,8%.

В министерстве объясняют пересмотр прогноза двумя факторами: переоценкой инфляции и дополнительной индексацией цен на газ. При этом планы на 2025 год остались без изменений - с июля платежи подорожают на 11,9%.

Эксперты предупреждают, что очередное повышение тарифов может спровоцировать новый виток инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала эту опасность в отношении индексации 2025 года.