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Трамп заявил, что Samsung планирует «крупные инвестиции» в США
Это происходит параллельно с пересмотром торговых соглашений с Южной Кореей

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с Samsung о расширении производственных мощностей в США. Эти обсуждения происходят в рамках пересмотра торговых соглашений с Южной Кореей.  

Согласно заявлениям администрации Трампа, Samsung планирует значительные инвестиции в американскую экономику. Компания уже развивает проекты в Техасе, включая полупроводниковое производство в Тейлоре, которое должно начать работу к концу 2027 года. Новый завод будет выпускать передовые чипы, включая 2-нанометровые процессоры.  

В последнем квартальном отчете Samsung подтвердила планы по переносу части производства бытовой электроники в США. Эти шаги совпадают с переговорами между американской администрацией и Южной Кореей о новых торговых условиях.  

Аналогичные соглашения администрация Трампа уже заключила с другими технологическими компаниями, включая Apple и TSMC. В каждом случае результатом стали многомиллиардные инвестиции в американскую промышленность.  

Ожидается, что переговоры с Samsung завершатся в ближайшее время. Их итогом может стать создание новых производственных мощностей и рабочих мест в США.  

Эксперты отмечают, что такая политика соответствует стратегии администрации США по стимулированию промышленного роста в стране. Теперь Samsung, как один из мировых лидеров в производстве электроники, играет важную роль в этих планах.  

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#сша #samsung #инвестиции #производство #торговые соглашения
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