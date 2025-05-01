Это происходит параллельно с пересмотром торговых соглашений с Южной Кореей

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с Samsung о расширении производственных мощностей в США. Эти обсуждения происходят в рамках пересмотра торговых соглашений с Южной Кореей.

Согласно заявлениям администрации Трампа, Samsung планирует значительные инвестиции в американскую экономику. Компания уже развивает проекты в Техасе, включая полупроводниковое производство в Тейлоре, которое должно начать работу к концу 2027 года. Новый завод будет выпускать передовые чипы, включая 2-нанометровые процессоры.

В последнем квартальном отчете Samsung подтвердила планы по переносу части производства бытовой электроники в США. Эти шаги совпадают с переговорами между американской администрацией и Южной Кореей о новых торговых условиях.

Аналогичные соглашения администрация Трампа уже заключила с другими технологическими компаниями, включая Apple и TSMC. В каждом случае результатом стали многомиллиардные инвестиции в американскую промышленность.

Ожидается, что переговоры с Samsung завершатся в ближайшее время. Их итогом может стать создание новых производственных мощностей и рабочих мест в США.

Эксперты отмечают, что такая политика соответствует стратегии администрации США по стимулированию промышленного роста в стране. Теперь Samsung, как один из мировых лидеров в производстве электроники, играет важную роль в этих планах.