Корпус морской пехоты США получил первую партию микроволновых систем ExDECS для борьбы с беспилотниками.

Американская компания Epirus поставила Корпусу морской пехоты США первую партию экспедиционных систем Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS). Новое оружие, как утверждает издание The War Zone, использует микроволновое излучение для борьбы с роями беспилотников.

ExDECS представляет собой мобильную твердотельную систему сверхвысокочастотного излучения высокой мощности (HPM). Она создана на базе технологии Leonidas, которую Epirus разработала специально для противодействия дронам. В начале 2024 года система успешно прошла приемочные испытания в Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division.

Микроволновое оружие поражает электронику беспилотников, выводя их из строя без физического уничтожения. По данным разработчиков, стоимость одного «выстрела» составляет всего пять центов. ExDECS способен одновременно воздействовать на несколько целей в пределах зоны покрытия, что критически важно при атаках дронами-камикадзе.





Система предназначена для интеграции с легкими транспортными средствами и прицепами. Это позволяет развертывать ее в составе экспедиционных подразделений для защиты от низколетящих угроз. Точная дальность действия засекречена, но известно, что HPM-системы эффективны на расстоянии нескольких километров.

Сообщается, что, помимо беспилотников, технология потенциально применима против крылатых ракет и даже наземных электронных систем. В отличие от лазеров, микроволновое оружие не требует точного наведения на каждую цель, что делает его особенно эффективным против массовых атак.





Epirus продолжает совершенствовать технологию, уделяя особое внимание мобильности и энергоэффективности. Разработчики отмечают, что ExDECS дает войскам США качественно новые возможности противодействия современным угрозам.