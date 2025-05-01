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Морпехи США получили микроволновую систему для борьбы с роями беспилотников
Корпус морской пехоты США получил первую партию микроволновых систем ExDECS для борьбы с беспилотниками.

Американская компания Epirus поставила Корпусу морской пехоты США первую партию экспедиционных систем Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS). Новое оружие, как утверждает издание The War Zone, использует микроволновое излучение для борьбы с роями беспилотников.  

ExDECS представляет собой мобильную твердотельную систему сверхвысокочастотного излучения высокой мощности (HPM). Она создана на базе технологии Leonidas, которую Epirus разработала специально для противодействия дронам. В начале 2024 года система успешно прошла приемочные испытания в Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division.  

Микроволновое оружие поражает электронику беспилотников, выводя их из строя без физического уничтожения. По данным разработчиков, стоимость одного «выстрела» составляет всего пять центов. ExDECS способен одновременно воздействовать на несколько целей в пределах зоны покрытия, что критически важно при атаках дронами-камикадзе.


Система предназначена для интеграции с легкими транспортными средствами и прицепами. Это позволяет развертывать ее в составе экспедиционных подразделений для защиты от низколетящих угроз. Точная дальность действия засекречена, но известно, что HPM-системы эффективны на расстоянии нескольких километров.  

Сообщается, что, помимо беспилотников, технология потенциально применима против крылатых ракет и даже наземных электронных систем. В отличие от лазеров, микроволновое оружие не требует точного наведения на каждую цель, что делает его особенно эффективным против массовых атак.


Epirus продолжает совершенствовать технологию, уделяя особое внимание мобильности и энергоэффективности. Разработчики отмечают, что ExDECS дает войскам США качественно новые возможности противодействия современным угрозам.  

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#сша #беспилотники #противодроновые системы #оружие направленной энергии
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Каспер
20:10
мне и 6600 и 3050 в одно место не уперлось один парнишка угорает. а пердун страдает со своей 6600. у тебя и монь еще убогий угадал.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:09
там твоя зелень 3060 не выше ушла .а кончика 3050 нет вообще)))
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:07
в твоих мечтах китя,защитничек дружка по заточению у шешунца,помним помним.3050 то тянет все ,не так ли ))))
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
20:06
да да да.десяток тебе давали аха
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Ненавижу Bernigan'a
20:04
Китя,иди уже .ты знаешь куда.3050 то может о да,в 320 на 200 ухахаха.у него конч кроме ослов и говна ничего генерить и не умеет
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Каспер
20:02
Твоя 6600 в нативе на максе тянет в 1080р правда всего 24-26 фпс. Ну и что тянет и усё.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Мятный Леденец
19:57
Дочь Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера. Теперь понятно почему проблемы с Виндой а попутно и с играми.
Microsoft поднимает цены на консоли Xbox по всему миру, некоторые новые игры тоже подорожают
wIIzlyasobaka
19:54
смотри не только в своём городе но и в других, гений
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
wIIzlyasobaka
19:53
ты серьёзно тупень?
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Ненавижу Bernigan'a
19:48
Ему шешунец залижет рану)
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
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