Американский производитель электромобилей Rivian предпринял необычный шаг, создав значительный запас аккумуляторов до введения новых тарифов. Эта мера дает компании временную защиту от роста цен на комплектующие.

В условиях ужесточения тарифной политики американский автопроизводитель Rivian нашел нестандартное решение. Как сейчас стало известно, компания заранее создала крупный запас аккумуляторных батарей, что может помочь смягчить последствия новых торговых ограничений.

Еще до последних изменений в тарифной политике Rivian начала активно закупать литий-железо-фосфатные (LFP) элементы у китайской Gotion High-Tech Co. Эти батареи предназначены для электрических фургонов, которые компания производит для Amazon. Позже Rivian дополнительно импортировала большую партию элементов от южнокорейской Samsung SDI для своих моделей R1T и R1S.

Такой стратегический запас дает производителю временную передышку перед потенциальным ростом цен на комплектующие. Новые тарифы особенно сильно ударят по компаниям, зависящим от международных поставок аккумуляторов. Samsung SDI уже предупредила, что ограничения сделают производство электромобилей дороже.

Параллельно Rivian готовится к переходу на элементы формата 4695 от LG Energy Solution. Первоначально их будут производить в Южной Корее, но в дальнейшем выпуск планируют перенести на новый завод LG в Аризоне. Это позволит лучше соответствовать требованиям Закона о снижении инфляции.

Подобный проактивный подход выделяет Rivian среди других автопроизводителей. В то время как многие компании только реагируют на изменения, производитель электромобилей заранее подготовился к возможным сложностям. Созданный запас батарей дает Rivian время на адаптацию цепочки поставок к новым условиям.