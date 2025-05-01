Международный проект ИТЭР достиг важного этапа — завершил производство всех компонентов мощной магнитной системы. Последний модуль центрального соленоида изготовили и протестировали в США.

30 апреля официальный сайт Международной организации по экспериментальному термоядерному реактору (ИТЭР) сообщил о завершении производства всех элементов импульсной сверхпроводящей электромагнитной системы. Это ключевой этап в создании крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора.

Последним изготовленным компонентом стал шестой модуль центрального соленоида — самый мощный магнит системы, способный поднять целый авианосец. Американские специалисты завершили его производство и испытания. Теперь модуль отправят во Францию, где на площадке ИТЭР в Сен-Поль-ле-Дюранс начнется сборка всей системы.

Магнитная конструкция весом 3000 тонн будет работать совместно с шестью тороидальными магнитами полоидального поля (ПФ), которые были изготовлены и поставлены из России, Европы и Китая. Она станет "электромагнитным сердцем" реактора, удерживающим плазму температурой 150 миллионов градусов — в десять раз горячее солнечного ядра.

ИТЭР — результат сотрудничества более 30 стран, включая Китай, ЕС, Индию, Японию, Южную Корею, Россию и США. Проект должен доказать возможность создания безопасного и экологичного источника энергии по принципу термоядерного синтеза. При полной мощности реактор сможет производить в 10 раз больше энергии, чем потребляет.

Сейчас проект перешел в активную фазу сборки. В апреле 2025 года на три недели раньше срока установили первый модуль вакуумной камеры. К концу года планируют завершить все строительные работы.