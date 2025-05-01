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Google внедряет в чат-бота Gemini новые возможности редактирования изображений с помощью ИИ
Google начал внедрять в чат-бот Gemini функцию редактирования изображений. Пользователи смогут менять фон, добавлять объекты и экспериментировать с внешним видом фотографий.

Google представил новую функцию для своего чат-бота Gemini — теперь с его помощью можно редактировать изображения. Сервис будет постепенно появляться у пользователей по всему миру.  

Функция позволяет изменять как сгенерированные ИИ картинки, так и загруженные пользователями фото. В Gemini можно менять фон, заменять объекты или добавлять новые элементы. Например, сервис покажет, как человек будет выглядеть с другим цветом волос, или создаст иллюстрации к сказке о драконах.  

Google тестировал подобный инструмент еще в марте — тогда он привлек внимание возможностью удалять водяные знаки. Новая версия работает локально и, по заявлению компании, может быть удобнее традиционных ИИ-редакторов.  

Изменения вводятся поэтапно: в ближайшие недели функция станет доступна в большинстве стран и будет поддерживать более 45 языков. Все отредактированные изображения получат невидимую метку, а Google экспериментирует с добавлением видимого водяного знака.  

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#google #искусственный интеллект #ии #gemini #редактирование изображений
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