Google начал внедрять в чат-бот Gemini функцию редактирования изображений. Пользователи смогут менять фон, добавлять объекты и экспериментировать с внешним видом фотографий.

Google представил новую функцию для своего чат-бота Gemini — теперь с его помощью можно редактировать изображения. Сервис будет постепенно появляться у пользователей по всему миру.

Функция позволяет изменять как сгенерированные ИИ картинки, так и загруженные пользователями фото. В Gemini можно менять фон, заменять объекты или добавлять новые элементы. Например, сервис покажет, как человек будет выглядеть с другим цветом волос, или создаст иллюстрации к сказке о драконах.

Google тестировал подобный инструмент еще в марте — тогда он привлек внимание возможностью удалять водяные знаки. Новая версия работает локально и, по заявлению компании, может быть удобнее традиционных ИИ-редакторов.

Изменения вводятся поэтапно: в ближайшие недели функция станет доступна в большинстве стран и будет поддерживать более 45 языков. Все отредактированные изображения получат невидимую метку, а Google экспериментирует с добавлением видимого водяного знака.