Выезжая на природу или дачу, автомобилисты часто нарушают правила парковки и перевозки грузов. Юристы предупреждают: такие нарушения могут обернуться крупными штрафами и даже конфискацией машины.

С приходом летнего сезона тысячи россиян потянулись на дачи и пикники, часто даже не подозревая, что привычные действия с автомобилем могут обернуться серьезными штрафами. Оказалось, обычная парковка перед домом или мойка машины на участке могут стать причиной неприятностей с законом.

В Подмосковье только этой весной зафиксировали более 6400 случаев парковки на газонах. Многие водители искренне удивляются, когда получают квитанции на 5 тысяч рублей – именно столько стоит такое нарушение в столичном регионе. Люди часто ставят машины на траву перед забором, считая это нормальным, но закон трактует это как административное правонарушение, – поясняет адвокат Сергей Радько. Размер штрафа сильно зависит от региона: в Ленинградской области это 3-5 тысяч, в Ярославской – 3 тысячи, а в Рязанской – тысяча рублей.

Не менее коварной может оказаться обычная мойка автомобиля на дачном участке. Казалось бы, что плохого в том, чтобы помыть машину у себя на территории? Однако стекающая вода с моющими средствами или пролитое масло при замене могут быть расценены как нарушение природоохранного законодательства. В той же Московской области за это могут выписать штраф до 5 тысяч рублей.

Особенно рискуют любители "загрузить по полной" свой автомобиль перед поездкой на дачу. Стволы саженцев, торчащие из окон, доски на крыше или теплица "в комплекте" – все это может привести не только к штрафу в 500 рублей, но и к серьезной аварии. "Груз не должен ограничивать обзор и должен быть надежно закреплен", – предупреждают в Госавтоинспекции. Если же что-то выступает более чем на метр, требуется специальная маркировка.

Отдельная история – поездки на природу. Многие водители, не заметив знаков, заезжают в заповедные зоны или паркуются у водоемов, где это запрещено. Штраф за такое нарушение достигает 4,5 тысячи рублей, а в худшем случае можно и вовсе лишиться машины - закон предусматривает ее конфискацию как "орудие правонарушения".

Ширина запретной зоны у воды в действительности зависит от размера водоема. Согласно Водному кодексу, для небольших речек до 10 км это 50 метров от берега, для рек протяженностью до 50 км – уже 100 метров, а для крупных рек – целых 200 метров. Озера и водохранилища имеют 50-метровую защитную зону. При этом таблички с предупреждениями часто оказываются незамеченными или вообще отсутствуют.

Специалисты советуют автомобилистам быть внимательнее: казалось бы, безобидные действия на природе могут влететь в копеечку. Проверить знание правил и заранее изучить местные особенности законодательства – возможно, лучшая подготовка к дачному сезону.