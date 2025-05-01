По его мнению, текущие ограничения стимулируют Китай развивать собственные решения

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан выступил с критикой действующих ограничений на экспорт искусственного интеллекта. В ходе встречи с журналистами он призвал администрацию Трампа пересмотреть правила, введенные при Байдене, которые, по его мнению, толкают Китай к технологической независимости.

Согласно имеющейся информации, администрация Трампа планирует изменить подход к экспортному контролю. Новые правила могут ввести систему лицензирования, которая позволит выбирать страны для поставок передовых ИИ-чипов. Это решение ожидается к 15 мая.

Хуан подчеркнул, что такие меры могут повлиять на позиции NVIDIA, особенно на рынках, которые США считает "неблагоприятными". Он также отметил прогресс Китая в разработке собственных решений, в частности успехи Huawei в создании конкурентоспособных чипов.

Глава NVIDIA не стал комментировать возможные изменения политики, но выразил надежду, что новые правила учтут изменившиеся рыночные условия. В отрасли ожидают официального заявления администрации Белого дома в ближайшие дни.