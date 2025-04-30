Huawei начала поставки своих ИИ-кластеров CloudMatrix 384 китайским технологическим компаниям. Стоимость системы в три раза превышает цену аналогичного решения NVIDIA GB200 NVL72.

Китайская компания Huawei приступила к поставкам высокопроизводительных ИИ-кластеров CloudMatrix 384 местным технологическим гигантам. Новое решение создано полностью на собственных технологиях Huawei и позиционируется как альтернатива продуктам NVIDIA.

Кластер CloudMatrix 384 включает 384 чипа Ascend 910C, соединенных по схеме "все ко всем". Система демонстрирует производительность 300 петафлопс при вычислениях BF16, что почти вдвое превышает показатели флагманского решения NVIDIA GB200 NVL72.

Десять крупных китайских компаний уже начали внедрение новых кластеров Huawei. Хотя точные названия организаций не раскрывают, известно, что они входят в число ключевых клиентов технологического гиганта.

CloudMatrix 384 потребляет в 3,9 раза больше энергии, чем система NVIDIA, что влияет на показатели эффективности на ватт мощности. Стоимость одного кластера Huawei достигает 8 миллионов долларов против 2,7 миллионов за аналогичное решение NVIDIA.

Эксперты отмечают, что основная ценность CloudMatrix 384 заключается в полной технологической независимости. Китайские компании получают альтернативу западным решениям, созданную на местных разработках.

Huawei продолжает развивать линейку собственных ИИ-решений, укрепляя позиции на внутреннем рынке. В компании делают ставку не на ценовую конкуренцию, а на технологическую самостоятельность и соответствие запросам китайских клиентов.