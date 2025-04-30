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Прототип гиперзвукового самолета США SR-72 может появиться в конце 2025 года
Компания Lockheed Martin планирует завершить разработку прототипа гиперзвукового самолета SR-72 к концу 2025 года. Новый беспилотник сможет развивать скорость свыше 5 Махов (6437 км/ч).

В западных СМИ появилась информация о том, что американская корпорация Lockheed Martin ведет разработку перспективного гиперзвукового самолета SR-72. Аппарат создает сверхсекретное подразделение Skunk Works, известное по проекту SR-71 Blackbird.

SR-72 разрабатывают как беспилотный многоразовый летательный аппарат для стратегической разведки. При длине более 30 метров он сохранит габариты предшественника SR-71, но получит принципиально новую двигательную установку.

Самолет оснастят комбинированной силовой установкой TBCC, сочетающей турбовентиляторный двигатель для дозвукового полета и прямоточный воздушно-реактивный двигатель для гиперзвуковых скоростей. Такая система позволит развивать скорость свыше 5 Махов с перспективой достижения 10 Махов.

Гиперзвуковые характеристики дадут SR-72 возможность:

  • преодолевать современные системы ПВО,
  • выполнять разведывательные миссии в зонах конфликтов,
  • доставлять разведданные в режиме реального времени,
  • потенциально нести гиперзвуковое ударное вооружение.

Скорость свыше 6437 км/ч позволит SR-72 достигать любой точки мира за 90 минут. Однако проект сталкивается с техническими сложностями, включая проблемы теплозащиты и управления на гиперзвуковых скоростях.

ВВС США планируют ввести SR-72 в эксплуатацию к 2030 году. На текущем этапе завершают разработку прототипа, испытания которого могут начаться уже в 2025 году. Полное финансирование программы пока не обеспечено.

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#ввс сша #lockheed martin #гиперзвуковой самолет #sr-72 #skunk works
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