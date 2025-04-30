В западных СМИ появилась информация о том, что американская корпорация Lockheed Martin ведет разработку перспективного гиперзвукового самолета SR-72. Аппарат создает сверхсекретное подразделение Skunk Works, известное по проекту SR-71 Blackbird.
SR-72 разрабатывают как беспилотный многоразовый летательный аппарат для стратегической разведки. При длине более 30 метров он сохранит габариты предшественника SR-71, но получит принципиально новую двигательную установку.
Самолет оснастят комбинированной силовой установкой TBCC, сочетающей турбовентиляторный двигатель для дозвукового полета и прямоточный воздушно-реактивный двигатель для гиперзвуковых скоростей. Такая система позволит развивать скорость свыше 5 Махов с перспективой достижения 10 Махов.
Гиперзвуковые характеристики дадут SR-72 возможность:
- преодолевать современные системы ПВО,
- выполнять разведывательные миссии в зонах конфликтов,
- доставлять разведданные в режиме реального времени,
- потенциально нести гиперзвуковое ударное вооружение.
Скорость свыше 6437 км/ч позволит SR-72 достигать любой точки мира за 90 минут. Однако проект сталкивается с техническими сложностями, включая проблемы теплозащиты и управления на гиперзвуковых скоростях.
ВВС США планируют ввести SR-72 в эксплуатацию к 2030 году. На текущем этапе завершают разработку прототипа, испытания которого могут начаться уже в 2025 году. Полное финансирование программы пока не обеспечено.