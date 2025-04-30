Премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи запустил строительство автомобильного моста через реку Туманную. Новый переход соединит территорию РФ с КНДР.

Россия и Северная Корея начали реализацию совместного инфраструктурного проекта. В режиме видеоконференции прошла церемония старта строительства автомобильного моста через пограничную реку Туманную.

Михаил Мишустин назвал проект важным этапом в развитии двусторонних отношений. Мост создаст постоянное автомобильное сообщение между странами, которого ранее не существовало. Премьер-министр отметил, что объект будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества.

Река Туманная (Туманган) образует естественную границу между Россией и КНДР на протяжении 17 километров. В XIX веке этот регион стал местом массового переселения корейцев на российскую территорию.

Новый мост станет первым постоянным автомобильным переходом между двумя странами. Ранее проект обсуждали на межправительственном уровне. Строительство ведут российские и северокорейские специалисты.

Объект позволит упростить транспортное сообщение и товарооборот между приграничными регионами.