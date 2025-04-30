Астрономы обнаружили в нашей Галактике необычную группу из более тысячи молодых звезд. Эти светила, получившие название Офион, демонстрируют хаотичное движение в разных направлениях.

Используя данные космического телескопа Gaia, ученые идентифицировали уникальное звездное скопление в созвездии Змееносца. Это "семейство" молодых звезд, названное Офион, отличается необычно хаотичным характером движения.

Скопление Офион находится на расстоянии около 650 световых лет от Земли. Оно включает более тысячи звезд возрастом менее 20 миллионов лет. В отличие от типичных звездных групп, где светила движутся согласованно, объекты в Офионе разлетаются в произвольных направлениях со скоростями, отличающимися более чем на 20 км/с.

Открытие стало возможным благодаря анализу данных миссии Gaia, которая составила подробную трехмерную карту Млечного Пути. Телескоп собрал информацию о движении и спектральных характеристиках 220 миллионов звезд. Для обработки такого объема данных ученые разработали специальную модель Gaia Net.

Обычно звезды, рожденные в одном молекулярном облаке, сохраняют сходные траектории движения. Расхождение их скоростей обычно не превышает несколько км/с. Однако Офион демонстрирует совершенно иную динамику.

Астрономы предполагают, что столь хаотичное движение могло возникнуть из-за быстрой потери газа в области звездообразования. Воздействие сверхновых и гравитационное влияние соседних массивных скоплений могло "разогнать" молодые звезды в разные стороны.

По астрономическим меркам, Офион существует недолго. Вскоре его звезды полностью рассеются по Галактике. Это открытие меняет представления ученых о динамике молодых звездных скоплений и методах их идентификации.