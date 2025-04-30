АвтоВАЗ предупредил владельцев автомобилей Lada о возможных мошеннических схемах. Причиной стал обнаруженный в даркнете файл с персональными данными 32 тысяч клиентов.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ официально предупредил клиентов о возросшей активности мошенников. Поводом стало появление в даркнете базы данных владельцев Lada.

В апреле 2025 года в закрытых интернет-сообществах обнаружили файл с информацией о более чем 32 тысячах владельцев Lada. В списке оказались мобильные телефоны, VIN-номера, модели автомобилей и даже анализ присутствия номеров в мессенджерах.

Служба безопасности АвтоВАЗа установила, что данные собрали из сторонних источников — вероятно, с площадок частных объявлений о продаже машин. В компании подчеркнули, что их собственные системы защищены от взлома и используют другие форматы хранения информации.

Мошенники могут представляться сотрудниками АвтоВАЗа или дилерских центров. Они будут звонить или писать сообщения с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями.

Производитель рекомендует владельцам Lada всех годов выпуска:

не отвечать на подозрительные звонки и сообщения,

проверять информацию через официальные каналы,

обращаться на горячую линию Lada при любых сомнениях.

АвтоВАЗ продолжает расследование инцидента. В компании напоминают, что никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону или в мессенджерах.