Первые в мире "роботы-рабочие" начали трудиться на китайском автозаводе. Роботы используют систему DeepSeek-R1 для автономного выполнения сложных производственных задач.

На автомобильном заводе китайской марки Zeekr впервые в мире внедрили группу гуманоидных роботов для выполнения сложных производственных задач. Роботы модели Walker S1, созданные компанией UBTech, работают как слаженная команда, демонстрируя удивительные способности к самостоятельному принятию решений.

Эти машины — не просто запрограммированные автоматы. Благодаря системе искусственного интеллекта DeepSeek-R1 они умеют анализировать обстановку, распределять задачи между собой и даже учиться на собственном опыте. "Мозг" роботов устроен по принципу человеческого коллектива: есть центральный "руководитель" и множество "исполнителей", постоянно обменивающихся информацией.

На конвейере роботы-гуманоиды заняты самой ответственной работой. Они собирают узлы автомобилей, проверяют качество деталей, переносят тяжелые компоненты. При этом машины умеют подстраиваться под изменения в производственном процессе — если на линии что-то идет не так, они быстро перераспределяют обязанности без остановки конвейера.

Особенно впечатляет их точность. Роботы аккуратно работают даже с хрупкими деталями, регулируя силу захвата. А при переносе крупногабаритных элементов они синхронизируют движения, как настоящие грузчики.

Китайские инженеры уже называют это прорывом в промышленной автоматизации. До конца года планируют выпустить до тысячи таких роботов. Первые 20 машин скоро отправятся на заводы Dongfeng — одного из крупнейших автопроизводителей Китая.

Разработчики уверены: скоро такие "роботы-рабочие" появятся на многих предприятиях. Они особенно полезны там, где требуется не просто механическая работа, а гибкость и способность принимать решения в меняющихся условиях. Пока люди остаются незаменимыми, но, похоже, у них появились серьезные конкуренты.