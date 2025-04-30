Компания Samsung зафиксировала рост операционной прибыли на 1,2% в первом квартале 2025 года. Основной вклад внесло подразделение смартфонов, получившее $2,99 млрд дохода.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Компания показала умеренный рост прибыли, несмотря на сложности в полупроводниковом сегменте.

По итогам января-марта 2025 года Samsung получила 79,14 трлн вон ($57,36 млрд) общего дохода. Операционная прибыль составила 6,7 трлн вон ($4,89 млрд), что на 1,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Основной драйвер роста – подразделение мобильных устройств. Продажи смартфонов серии Galaxy S25 принесли 4,3 трлн вон, достигнув четырехлетнего максимума. Доход от этого направления вырос на 23% и составил $2,99 млрд. Компания готовится к выпуску новой модели Galaxy S25 Edge для укрепления позиций на рынке.

Полупроводниковый бизнес Samsung столкнулся со сложностями. Прибыль в этом сегменте упала на 42% из-за снижения средних цен на чипы памяти и уменьшения спроса на микросхемы HBM. Экспортные ограничения США также негативно повлияли на результаты.

Инвестиции в исследования и разработки увеличились на 16% до 9 трлн вон ($6,3 млрд). Подразделение дисплеев показало операционную прибыль 1,1 трлн вон ($770,3 млн).

Технологические достижения включают успешное пробное производство 2-нм чипов Exynos 2600 с выходом годных 30%. Samsung ведет переговоры с Qualcomm о производстве процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 2 по 2-нм техпроцессу. Во второй половине 2025 года Samsung планирует сосредоточиться на расширении продаж телевизоров, а также на интенсивной интеграции ИИ и стратегическом сотрудничестве с дистрибьюторами.