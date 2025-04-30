Министерство обороны США провело закрытые испытания гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

Американские военные провели очередные испытания гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. Запуск состоялся на мысе Канаверал, где ракету отправили в Атлантику по заранее очерченному коридору.

Dark Eagle разрабатывается для армии и флота США. Ракета стартует с мобильной пусковой установки, разгоняется до 6000 км/ч (5 Махов) и способна поражать цели на расстоянии до 2775 км. В отличие от баллистических ракет, она маневрирует в верхних слоях атмосферы, оставаясь менее уязвимой для ПВО.

Испытания прошли без публичных анонсов. Береговая охрана лишь заранее перекрыла зону в океане, что позволило наблюдателям предположить подготовку к запуску. Официальные лица подтвердили факт теста, но не стали раскрывать детали.

Это уже второй подобный запуск с мыса Канаверал — первый состоялся в декабре 2023 года. Развертывание первых боевых блоков запланировано на 2025 год. Каждый будет включать четыре пусковые установки с восемью ракетами. По словам представителей Пентагона, такое оружие усложнит расчеты потенциальных противников и усилит стратегическое сдерживание.

Пока Dark Eagle остается проектом с неочевидной судьбой. Программа отстает от графика на два года, а ее стоимость не раз становилась предметом споров в Конгрессе США.