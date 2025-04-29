Samsung меняет логотип QD-OLED, добавив синюю букву «Q». Компания зарегистрирует его как товарный знак, чтобы выделить свои панели среди конкурентов.

Samsung Display изменила логотип технологии QD-OLED, добавив в начало крупную синюю букву «Q» с градиентным эффектом. Синий цвет символизирует синие OLED-пиксели, а градиент подчеркивает широкий цветовой охват таких экранов.

Компания начала выпуск QD-OLED в 2021 году и за три года увеличила продажи с нескольких тысяч до более миллиона панелей в 2024-м. Теперь Samsung хочет закрепить лидерство, сделав свои дисплеи визуально узнаваемыми. Новый логотип появится на мониторах, телевизорах, ноутбуках и других устройствах.

Производитель зарегистрирует обновленный знак как товарную марку. Это поможет покупателям отличать его панели от продукции конкурентов. Сейчас Samsung поставляет QD-OLED для ASUS, MSI, Sony и HP. Например, 4K-мониторы с частотой 240 Гц от MSI и ASUS используют именно его матрицы.

Технология QD-OLED сочетает OLED-контрастность с квантовыми точками, улучшающими яркость и цветопередачу. Такие экраны показывают глубокий черный цвет, контрастность 1 500 000:1 и сохраняют точность изображения под любым углом. Это делает их популярными среди геймеров и профессионалов, работающих с графикой.

Samsung объясняет, что новый логотип должен подчеркнуть преимущества QD-OLED и укрепить связь с потребителями. Однако сама технология не меняется — только ее визуальное представление.