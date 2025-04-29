Samsung ведет переговоры с Qualcomm о массовом производстве Snapdragon 8 Elite Gen 2 на своем новом 2-нм техпроцессе. Этот шаг может улучшить позиции корейского производителя на рынке полупроводников.

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что Samsung может начать массовое производство Snapdragon 8 Elite Gen 2 для Galaxy на новом 2-нм техпроцессе. Это может стать важным шагом для компании, которая стремится улучшить свои позиции на рынке полупроводников.

Ранее Qualcomm разместила заказы на Snapdragon 8 Elite Gen 2 у TSMC, которая использует 3-нм техпроцесс. Однако Samsung не оставляет попыток вернуть себе часть рынка и ведет переговоры с Qualcomm о производстве новых чипов на собственном 2-нм техпроцессе GAA. В настоящее время завод Samsung производит 7000 пластин в месяц, но компания не раскрывает информацию о конкретных заказах, в том числе и на Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Проектирование нового чипа планируется завершить во втором квартале этого года, а массовое производство может начаться в первом квартале 2026 года. Инсайдеры сообщают, что мелкосерийное производство может стартовать на заводе Hwaseong S3 с ежемесячным выпуском 1000 12-дюймовых пластин. Ранее Samsung столкнулась с проблемами в производстве 2-нм чипов, и выход на уровень 30% в пробных запусках Exynos 2600 оказался ниже необходимых показателей.

Переговоры между Samsung и Qualcomm продолжаются, но пока нет ясности о том, насколько продуктивными они являются. Qualcomm ранее рассматривала стратегию двойного источника, предполагающую использование технологий как Samsung, так и TSMC для снижения затрат на чипы. Однако из-за недостатков в производственных мощностях Samsung планы Qualcomm не были реализованы. На данный момент представители компании не могут подтвердить детали, касающиеся заказов клиентов, оставляя рынок в ожидании новых обновлений.