На астраханской верфи завершили строительство танкера-химовоза "Азимут-1".

На верфи в Астраханской области завершили строительство нового танкера-химовоза. Судно под названием «Азимут-1» пополнит флот транспортной компании, работающей в Каспийском регионе.

Судно проектировали инженеры Невского бюро ОСК специально для перевозки различных жидких грузов. Его конструкция позволяет транспортировать:

сырую нефть,

нефтепродукты любой степени горючести,

химические вещества, требующие подогрева.

Главная особенность танкера — 15 изолированных грузовых отсеков. Такая система даёт возможность за один рейс перевозить три разных типа продукции без риска смешения.

Это уже второй корабль данной серии. Первый аналогичный танкер верфь сдала в прошлом году. Оба судна относятся к классу «река-море», что позволяет им работать как на внутренних водных путях, так и в акватории Каспия.

Новый танкер соответствует современным экологическим стандартам. Его конструкция исключает утечки груза даже при перевозке агрессивных химических веществ.

Судно передано оператору «Евразия-Шиппинг Каспий», который будет использовать его для транспортировки нефтепродуктов между портами Каспийского моря.