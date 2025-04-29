Французский автопроизводитель представил обновленный C5 Aircross с 13-дюймовым сенсорным экраном — самым крупным в модельном ряду Stellantis. Кроссовер сохранил фирменный дизайн, но получил новые технологии и электрические версии.

Citroën раскрыл детали нового поколения C5 Aircross — кроссовера, сочетающего узнаваемый дизайн с современными технологиями. Главной особенностью модели стал 13-дюймовый портретный дисплей, превосходящий по размеру аналоги в группе Stellantis.

Обновленный C5 Aircross сохранил черты концепта, включая выразительные светодиодные фары и массивные задние фонари. Габариты выросли: длина увеличилась на 15 см, а колесная база — на 6 см. Это добавило пространства в салоне и багажнике, где теперь помещается 651 литр груза.

Центральное место в интерьере занял 13-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением. Ниже расположилась панель с физическими кнопками для быстрого доступа к основным функциям. Дополняют картину 10-дюймовая цифровая приборная панель и проекционный дисплей.

Комфорт остается приоритетом Citroën:

мягкие пенопластовые вставки на дверях и панелях,

усовершенствованные кресла Advance Comfort с массажем и вентиляцией,

панорамная крыша и ambient-подсветка.

Впервые C5 Aircross предлагается с полностью электрической силовой установкой. Базовая версия e-C5 развивает 210 л.с. и проезжает 520 км на одном заряде. Модель с увеличенной батареей (97 кВт·ч) обещает до 679 км пробега.

Для тех, кто не готов к электромобилю, есть два гибридных варианта:

Mild Hybrid 145 — 1.2-литровый турбомотор со 136 л.с. и 48-вольтовой системой,

Plug-in Hybrid 195 — запас хода на электротяге 85 км, общая мощность 193 л.с.

Кроссовер построен на модульной архитектуре STLA Medium, которую используют Peugeot 3008 и DS 7. Все версии оснащаются автоматической коробкой передач и передним приводом. Подвеска с гидравлическими амортизаторами должна обеспечить плавность хода, а система Drive Assist 2.0 — частичную автономию.

Продажи новинки стартуют во второй половине 2025 года. Производство развернут на заводе в Ренне, где собирают Peugeot 308 и другие модели группы Stellantis.