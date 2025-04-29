Английские физики подтвердили 50-летнюю теорию об извлечении энергии из черных дыр. Эксперимент с вращающимся цилиндром и магнитными катушками имитировал процессы, происходящие в космосе.

Британские ученые смогли воспроизвести в лаборатории явление, предсказанное еще в 1971 году — накопление и взрывной выброс энергии, аналогичный процессам у вращающихся черных дыр.

Эксперимент основан на теории Роджера Пенроуза, предположившего, что черные дыры могут терять энергию через эффект «перетаскивания» пространства-времени. Позже Яков Зельдович адаптировал эту идею для лабораторных условий, предсказав, что вращающийся металлический цилиндр сможет усиливать электромагнитные волны.

Команда профессора Хендрика Ульбрихта использовала алюминиевый цилиндр, окруженный магнитными катушками. При определенной скорости вращения система начала спонтанно усиливать энергию — так же, как это, согласно теории, происходит в эргосфере черной дыры.

Установка подтвердила, что даже слабые фоновые колебания могут многократно усиливаться в такой системе. Это объясняет, почему реальные чёрные дыры способны выделять колоссальную энергию без внешних источников.

Исследователи подчеркивают, что эксперимент не создает опасности — это лишь модель для изучения космических явлений. Однако он открывает новые возможности для проверки теорий о черных дырах и, возможно, разработки принципиально новых способов генерации энергии.