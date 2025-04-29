Аналитики «Циан» подсчитали, сколько квадратных метров жилья можно приобрести на материнский капитал за первого ребенка в 2025 году.

Материнский капитал за первого ребенка в 2025 году составляет 690,3 тыс. рублей, но его покупательная способность сильно различается в зависимости от города. Аналитики «Циан» выяснили, на какую жилплощадь реально рассчитывать семьям в крупных российских городах.

В среднем по 35 городам-миллионникам и крупным региональным центрам на маткапитал можно купить 5,4 кв. м вторичного жилья. Год назад этот показатель был чуть ниже — 5,3 кв. м. Небольшой рост связан с тем, что размер выплаты увеличился на 9,5%, а цены на «вторичку» выросли лишь на 6,8%.

Разброс между городами оказался значительным. В Москве 690 тыс. рублей покроют всего 2 кв. м — это худший результат. Немного лучше ситуация в Санкт-Петербурге, Казани и Севастополе, где на эти деньги можно приобрести около 3,7 кв. м.

Наибольшую площадь за те же средства предлагают в Ульяновске и Оренбурге — 7,6 кв. м. В большинстве городов-миллионников, включая Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск, маткапитала хватает на 4–6 «квадратов».

Эти расчеты учитывают только вторичное жилье, где цены ниже, чем в новостройках. Если семья планирует направить маткапитал на ипотеку, возможностей будет больше — но и требования к доходу окажутся выше.

Эксперты отмечают, что даже скромная покупательная способность выплаты не отменяет ее популярности. Многие семьи используют маткапитал как часть платежа, дополняя его собственными накоплениями или кредитными средствами.