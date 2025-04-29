Игровой тест пройдет с 30 апреля по 4 мая на PC и консолях нового поколения

Студия Embark, известная по шутеру The Finals, готовится к масштабному тестированию своего нового проекта Arc Raiders. В отличие от предыдущего теста, доступного только владельцам ПК, предстоящие испытания охватят также пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Новый трейлер демонстрирует ключевые элементы геймплея – кооперативные сражения с массивными роботами и динамичные перестрелки от третьего лица. Arc Raiders позиционируется как PvPvE-шутер с механиками экстракции, хотя изначально разработчики планировали другой формат игры.

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Проект несколько раз менял концепцию с момента первого анонса в 2021 году. Первоначально Arc Raiders задумывался как дебютная игра студии, но выпуск переносился из-за кардинального изменения жанровой направленности. Несмотря на сложный процесс разработки, успех The Finals позволяет ожидать от Embark качественной реализации нового проекта.

Тестирование продлится пять дней – с 30 апреля по 4 мая. Желающие принять участие могут зарегистрироваться на официальном сайте игры. Для Embark это возможность проверить стабильность работы на разных платформах и собрать отзывы о балансе и игровой механике перед запланированным на конец 2025 года релизом.