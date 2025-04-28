Китай установил новый рекорд по реэкспорту американского сжиженного природного газа, отправив в апреле 160 тысяч тонн. Аналитики связывают это с низким внутренним спросом и торговыми пошлинами.

Апрельские данные аналитической компании Kpler показали необычную тенденцию в торговле сжиженным природным газом. Китай, традиционно крупнейший мировой покупатель СПГ, перепродал рекордные 160 тысяч тонн американского газа, что составило 7,7% от общего месячного импорта страны.

Эксперты Bloomberg видят несколько причин такого развития событий. Во-первых, внутренний спрос на газ в Китае остается слабым уже полгода. Во-вторых, взаимные торговые пошлины между США и Китаем сделали американский СПГ менее привлекательным для китайских потребителей. В марте Пекин и вовсе прекратил новые закупки у американских поставщиков.

Сложившаяся ситуация выгодна европейским странам, которые активно ищут альтернативные источники газа после сокращения российских трубопроводных поставок. Китайские компании, имеющие долгосрочные контракты на поставки американского СПГ, нашли способ извлекать прибыль из сложившейся ситуации – по данным источников, доход от каждой такой сделки исчисляется сотнями миллионов долларов.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжает влиять на энергетический рынок. После введения США 34-процентных пошлин на китайские товары в апреле, Китай ответил зеркальными мерами. В результате китайские пошлины на американские товары достигли 145%, а американские на китайские – 125%. Хотя стороны предпринимают шаги по снижению напряженности, полной отмены пошлин не ожидается.

Текущая ситуация демонстрирует, как политические решения могут создавать неожиданные цепочки перераспределения энергоресурсов на глобальном рынке. Китай, имеющий контрактные обязательства по закупке американского СПГ, нашел способ минимизировать потери от торговых ограничений, перенаправляя газ туда, где он больше востребован.