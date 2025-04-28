Валентина Матвиенко назвала зарплаты молодых педагогов неприемлемо низкими. Спикер Совета Федерации потребовала срочно решить эту проблему при разработке новой системы оплаты труда.

На заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла острый вопрос оплаты труда молодых педагогов. По ее словам, текущие зарплаты начинающих учителей не позволяют содержать семью и абсолютно неконкурентоспособны на рынке труда.

Матвиенко привела конкретные цифры: в то время как курьер по доставке еды в Москве может получать 130 тысяч рублей, молодой учитель довольствуется суммой около 25 тысяч. Такой разрыв, по мнению спикера, становится серьезным препятствием для привлечения и удержания кадров в школах.

Особое внимание Матвиенко обратила на необходимость учесть эту проблему при разработке новой системы оплаты труда бюджетников. Напомним, что в 2025 году в нескольких регионах планируется начать тестирование обновленной модели расчета зарплат, которая должна устранить существующую несправедливость – сейчас разрыв между окладами в разных субъектах достигает 3-5 раз.

Статистика подтверждает опасения спикера. По данным Росстата, за последние пять лет доля учителей младше 25 лет увеличилась лишь на 1,5%. При этом средняя зарплата педагога по стране составляет 71,4 тысячи рублей, но в некоторых регионах, как, например, в Ингушетии, она не превышает 31 тысячи.

Матвиенко отметила, что хочет обсудить эту ситуацию с министром просвещения Сергеем Кравцовым. По ее словам, школьные администрации пытаются самостоятельно решать проблему за счет различных доплат, но этих мер явно недостаточно для кардинального изменения ситуации.

Планируется, что новая система оплаты труда педагогов будет окончательно утверждена в 2026 году, а с 2027 года ее внедрят во всех образовательных учреждениях страны.