Китайская экономика показала значительный рост, несмотря на сложные внешние условия. Замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь отметил высокую устойчивость и жизнеспособность экономики страны.

Китайская экономика в начале 2025 года продемонстрировала значительные достижения, несмотря на глобальные экономические вызовы и неопределенности. В условиях, когда многие страны сталкиваются с экономическими трудностями, Китай продолжает показывать положительные результаты, что вызывает интерес и внимание как со стороны аналитиков, так и со стороны инвесторов.

В первом квартале 2025 года китайская экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема 31,875 триллиона юаней (4,337 триллиона долларов). Заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференции подчеркнул, что такие результаты достигнуты в условиях сложной международной обстановки, когда многие страны сталкиваются с экономическими трудностями.

Чжао отметил, что темпы роста ВВП на 0,4 процентных пункта выше, чем в прошлом году, что свидетельствует о положительной динамике. Он также добавил, что данный рост произошел на фоне высокой базы в 5,3% в первом квартале 2024 года, что подчеркивает устойчивость экономики.

По словам Чжао, несмотря на внешние вызовы, Китай продолжит следовать намеченным целям социально-экономического развития. Официальные прогнозы ожидают, что темпы роста ВВП в 2025 году составят около 5%. Международный валютный фонд также подтвердил, что рост экономики Китая в 2024 году составил 5%, однако снизил прогноз на 2025 и 2026 годы до 4%.