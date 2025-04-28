Правительство России утвердило план мер против нелегальной занятости на 2025–2027 годы.

Российские СМИ сообщают, что в стране почти 15 миллионов человек трудоспособного возраста официально не работают и даже не ищут работу. Это целая армия потенциальных работников – студентов, домохозяек, людей с инвалидностью и тех, кто просто потерял надежду найти достойное место. Теперь правительство РФ решило разобраться в причинах этого явления и вернуть часть этих людей в экономику.

Статистика показывает интересную картину. Около 6 миллионов неработающих – это студенты, которые формально не заняты, но многие из них подрабатывают без официального оформления. Еще 2 миллиона – это люди с инвалидностью, для которых часто просто не созданы подходящие рабочие места. Особую группу составляют женщины, вынужденные сидеть дома с детьми – для них выход на работу часто означает, что вся зарплата уйдет на няню.

Проблема не только в тех, кто не работает. Миллионы россиян трудятся неофициально – без трудовых договоров, с частичной выплатой зарплаты "в серую" или оформленные как самозанятые, хотя фактически являются наемными работниками. В прошлом году трудовые инспекции выявили более 800 тысяч таких случаев, но реальные цифры, как предполагают, значительно выше.

Новый правительственный план предлагает комплексный подход. Во-первых, это анализ причин, по которым люди не работают официально. Во-вторых – меры по созданию условий для их возвращения на рынок труда. Например, для людей с инвалидностью планируется развивать программы адаптации, для молодых мам – расширять возможности удаленной работы.

Особое внимание уделяется борьбе с нелегальной занятостью. Регионам поставят конкретные задачи по выводу работников из тени, а работодателей, уличенных в серых схемах, будут вносить в специальный реестр. Правда, пока в этом "черном списке" всего 100 компаний, что явно не отражает масштабы проблемы.

Эксперты сходятся во мнении, что просто заставить людей работать официально не получится. Нужны стимулы – достойные зарплаты, гибкий график, поддержка семьям с детьми. Без этого даже самые строгие проверки не изменят ситуацию коренным образом. Программа рассчитана на три года, и есть надежда, что первые результаты станут видны уже к концу текущего году.