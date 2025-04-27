Во время демонстрационного полета на выставке в Осаке с летающего автомобиля отвалились детали. Организаторы срочно прекратили показ, хотя обошлось без пострадавших.

На Всемирной выставке в Осаке произошел неприятный инцидент во время демонстрации летающего автомобиля. 26 апреля при полете электрического шестироторного аппарата вертикального взлета от него отделились части воздушного винта.

Аппарат американской разработки, представленный японской корпорацией Marubeni, в момент инцидента находился над демонстрационной зоной выставки. Пилоту удалось благополучно посадить машину, никто не пострадал. Организаторы немедленно остановили показ и начали расследование причин происшествия.

Это не первый случай проблем с летающими такси на выставке. Ранее четыре оператора отказались от планов коммерческих перевозок посетителей между площадками Экспо именно из-за опасений по поводу безопасности таких аппаратов.

Экспо-2025 в Осаке открылась 13 апреля и будет работать до октября. Демонстрации новых транспортных технологий являются одной из ключевых тем выставки, но инцидент показал, что летающим автомобилям еще предстоит решить множество технических проблем перед коммерческим использованием.