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Китайский внедорожник Deepal S09 предлагает запас хода 300 км после 10-минутной зарядки
Китайский автопроизводитель Changan представил новый электрический внедорожник Deepal S09 с мощностью до 362 кВт.

Китайская компания Changan через свой суббренд Deepal запустила предварительные продажи нового электрического внедорожника S09. Шестиместная модель сочетает высокую производительность с технологиями быстрой зарядки и увеличенным запасом хода.  

Deepal S09 построен на платформе Super Range Extension 2.0, которая объединяет 1.5-литровый бензиновый генератор с литий-железо-фосфатной батареей. Покупатели могут выбрать между заднеприводной и полноприводной версиями. Одномоторный вариант развивает 231 кВт мощности, тогда как двухмоторный — 362 кВт, что на 10% больше, чем у конкурента Li L9.  

Главная особенность модели — поддержка зарядки 800 В. Система позволяет добавить 300 км запаса хода всего за 10 минут. Полностью электрический диапазон составляет 180-200 км по стандарту WLTC, а с использованием генератора — значительно больше.  

S09 получил систему помощи водителю ADS 3.3 от Huawei, которая решает проблемы с парковкой крупногабаритных автомобилей. В салоне установлена мультимедийная система Harmony Space и климатический контейнер с регулировкой температуры от -6 до +50°C.  

Дизайн внедорожника сочетает футуристичные элементы с плавными линиями. Передняя часть выделяется тонкими дневными ходовыми огнями над матричными фарами. Для семейного использования предусмотрен багажник на 313 литров и развлекательные функции для детей.  

Модель доступна в пяти комплектациях по цене от $32 900 до $42 500. Производитель позиционирует S09 как флагманский семейный электромобиль премиум-класса, способный конкурировать с лучшими мировыми аналогами.  

Выход Deepal S09 на рынок подтверждает растущие амбиции китайских автопроизводителей в сегменте электромобилей. Технологии быстрой зарядки и увеличенного запаса хода могут стать новым стандартом для премиальных электрических кроссоверов.

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#китай #электромобиль #внедорожник #быстрая зарядка #changan #deepal
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