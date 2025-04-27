Эксперты считают нереалистичными планы Apple по переносу значительной части производства iPhone в Индию. Китай сохранит ключевую роль в цепочке поставок компании.

Планы Apple увеличить производство iPhone в Индии для экспорта в США встретили скептицизм среди аналитиков. Крейг Моффитт, известный отраслевой эксперт, заявил, что идея переноса 60 миллионов единиц производства в Индию к 2026 году выглядит нереалистичной.

Основная проблема заключается в том, что ключевые компоненты для iPhone продолжают производить в Китае. Даже если сборку перенесут в Индию, это не изменит зависимость от китайских поставщиков. По словам аналитика, такая "половинчатая" мера не решит проблему торговых пошлин.

Сейчас на Индию приходится лишь 20% общего производства iPhone. Китай остается главной производственной базой Apple, обеспечивая большую часть мировых поставок. В прошлом году появились сообщения о низком проценте выхода годных изделий на индийских заводах — около 50%, хотя представители Foxconn опровергли эти данные.

Эксперты отмечают, что глобальная торговая война создает сложности как с издержками, так и с продажами. Перенос части производства может немного снизить затраты, но не гарантирует решение всех проблем. Китайская цепочка поставок, отлаженная годами, пока не имеет полноценной альтернативы.