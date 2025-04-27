Дональд Трамп заявил, что тайваньская TSMC выполнит обещание инвестировать $100 млрд в американские заводы. По его словам, у компании «нет выбора» из-за возможных пошлин.

Дональд Трамп выразил уверенность, что тайваньский производитель чипов TSMC выполнит обязательства по инвестициям в США на $100 млрд. В интервью Time президент назвал руководство компании «заслуживающими доверия людьми», но подчеркнул – у них нет альтернативы.

В марте TSMC анонсировала масштабное расширение в Аризоне, включая новые производственные линии. Однако тайваньские чиновники до сих пор не получили официальных документов для согласования сделки. Любые крупные зарубежные инвестиции компаний с Тайваня требуют одобрения властей по соображениям безопасности.

Трамп связал планы TSMC с собственной торговой политикой. Он напомнил, что угрожал ввести пошлины до 100% на продукцию компаний, которые откажутся переносить производства в США. «Они не смогут платить такие налоги», – заявил он, объясняя мотивацию TSMC.

Ранее Трамп называл TSMC «величайшей компанией мира» за передовые технологии производства чипов. Фирма действительно занимает ключевое положение в отрасли, выпуская процессоры для Apple, NVIDIA и других гигантов.

Пока TSMC уже строит в Аризоне завод по предыдущему соглашению на $65 млрд. Это дает компании время на согласование новых инвестиций. Трамп привел в пример NVIDIA, которая после его переговоров объявила о вложениях $500 млрд в американские дата-центры ИИ.

На политическом митинге Трамп признался, что изначально давил на TSMC, предлагая «выбор» между строительством заводов в США или высокими пошлинами. По его словам, такой подход эффективен для возврата производств в страну.

Ситуация с TSMC отражает общую стратегию Трампа по стимулированию реиндустриализации США. Однако окончательное решение тайваньского правительства пока остается неизвестным, как и точные сроки реализации $100-миллиардного проекта.