Австрийская организация по защите цифровых прав NOYB подала жалобу на Ubisoft за нарушение европейского закона о персональных данных (GDPR). Компанию обвиняют в скрытом сборе информации о игроках и требовании постоянного интернет-соединения.

Австрийская организация NOYB, специализирующаяся на защите цифровых прав, начала судебное разбирательство против игрового гиганта Ubisoft. Поводом стал случай, когда даже в одиночной игре Far Cry Primal система активно собирала данные о пользователе без четкого предупреждения.

По европейскому закону о защите персональных данных (известному как GDPR), компании обязаны:

четко информировать, какие данные собирают,

получать явное согласие пользователей,

собирать только необходимую информацию.

Ubisoft рискует получить штраф до 92 млн евро, так как, по мнению NOYB, нарушила все три требования. Исследование показало, что при запуске Far Cry Primal игра отправляла данные на сторонние серверы 150 раз за 10 минут – намного больше заявленного в политике конфиденциальности.

Особое возмущение вызвало требование постоянного интернет-соединения даже для одиночного режима. Ubisoft объясняет это необходимостью проверки лицензии, но эксперты считают, что Steam и другие платформы уже решают этот вопрос.

Дело может повлиять на всю игровую индустрию, так как подобные практики распространены у многих разработчиков. Решение суда определит, насколько строго будут применяться законы о цифровой приватности к игровым компаниям.