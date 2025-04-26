Группа инженеров представила новую концепцию многопланетной миссии, которая объединяет исследование Марса и Цереры. Миссия, запланированная на 2035 год, включает шесть астронавтов и предполагает использование инновационных технологий для достижения поставленных целей.

Пилотируемые миссии на Марс остаются актуальной целью для многих космических агентств, включая NASA и Китай. Обе страны разрабатывают планы, которые включают использование окололунных баз для подготовки к долгосрочным экспедициям. На недавней конференции по науке о Луне и планетах (LPSC 2025) была представлена новая концепция миссии, которая включает в себя исследование как Марса, так и Цереры, крупнейшего объекта в главном поясе астероидов.

Концепция, предложенная группой исследователей во главе с Рамешем Кумаром В., включает архитектуру межпланетного транспорта с экипажем (HUCITAR). Этот амбициозный проект нацелен на осуществление четырехлетней экспедиции с шестью астронавтами, которая может стартовать уже в 2035 году. Команда акцентирует внимание на необходимости международного сотрудничества и инновационного подхода к проектированию миссии.

Исследование подчеркивает важность оптимизации топливной эффективности, используя Марс как промежуточный пункт. В статье подробно рассматриваются траектории, маневры и технические требования для успешного выполнения миссии. Одним из ключевых аспектов является необходимость высокоэффективной двигательной системы, способной генерировать достаточное ускорение (delta-v). Для транзитной части миссии по Марсу требуется оптимальная delta-v около 6,1 км/с, а для быстрого захвата Марса — примерно 3,75 км/с.

Команда проанализировала различные сценарии и пришла к выводу, что максимальная delta-v для всей миссии составит около 5,59 км/с. Хотя основное внимание уделяется химическим двигателям, исследователи также рассматривают возможность использования ядерной тепловой двигательной установки (NTP) для повышения эффективности. Возможность запуска миссии в период с 2040 по 2050 год находится на стадии изучения, что зависит от технологической готовности и международного финансирования.

Миссия разделена на четыре фазы. Первая фаза включает отправку с низкой околоземной орбиты, где астронавты покинут Землю на борту нового космического корабля. Запуск может состояться уже в июле 2035 года, после чего начнется транзит к Марсу, который займет от 192 до 258 дней. По прибытии к Марсу в марте 2036 года три астронавта спустятся на поверхность, где они займутся исследованиями и научными работами.

Вторая фаза предполагает длительное пребывание на поверхности Марса, где потребуется создание устойчивого места обитания. В это время оставшиеся астронавты отправятся к Церере, достигнув которой к ноябрю 2037 года, они проведут 46 дней на поверхности этого небесного тела. Затем начнется обратный путь к Марсу, где команда соберется для возвращения на Землю.

Для решения проблем связи команда предлагает развернуть ретрансляционный орбитальный аппарат, аналогичный Mars Relay Network (MRN). Это обеспечит стабильную связь между экипажем и Землей на протяжении всей миссии.

Исследователи также изучили три возможные траектории для миссии, используя инструмент NASA DIT-42. Прямой переход, траектория Земля-Марс-Церера и траектории Ламберта — все они имеют свои особенности и преимущества. Выбор оптимальной траектории позволит минимизировать потребление топлива и упростить маневры в процессе выполнения миссии.

Пока команда планирует продолжить моделирование продвинутых траекторий, учитывая точные позиции планет и временные рамки. Особое внимание уделено роли Индии в развитии межпланетных миссий. Авторы концепции отмечают растущий потенциал индийской космической отрасли и ее способность участвовать в сложных международных проектах.