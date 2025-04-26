Стоимость импортных товаров в России может существенно снизиться при переходе от схем параллельного импорта к прямым поставкам. Разница в цене достигает 30-40%.

Российские потребители могут в ближайшее время получить выгоду от изменения схем поставок импортных товаров. Сейчас многие иностранные продукты поступают через цепочку посредников, что увеличивает их стоимость на треть по сравнению с прямыми поставками.

Многоступенчатая система параллельного импорта предполагает транзит товаров через несколько стран с повторными таможенными процедурами и валютными конвертациями. Каждое такое звено в цепочке добавляет к конечной цене дополнительные наценки.

Особенно заметным снижение цен может стать для товаров тех международных брендов, которые рассматривают возможность возвращения на российский рынок. При возобновлении прямых поставок без посредников экономия составит значительную сумму, которая сейчас идет на покрытие дополнительных расходов параллельного импорта.

Первыми подешевеют товары, не требующие сложной логистики и специальных условий хранения. В их числе могут оказаться некоторые категории бакалейной продукции, консервов и других продуктов с длительным сроком годности.