Американская сеть быстрого питания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака на русском языке. Эксперты рассматривают этот шаг как подготовку к возможному возвращению компании на российский рынок.

Российские СМИ сообщают, что компания McDonald's предприняла конкретные шаги для защиты своих прав на российском рынке. В декабре 2024 года сеть ресторанов быстрого питания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Макдоналдс". В апреле 2025 года ведомство приняло документы к рассмотрению.

Заявка охватывает широкий спектр деятельности - от производства продуктов питания и напитков до ресторанных услуг и доставки еды. Особое внимание привлекает факт подачи заявки именно на русскоязычный вариант названия бренда. Эксперты связывают это с возможными изменениями в российском законодательстве, касающимися требований к вывескам.

Алина Акиншина, глава компании "Онлайн Патент", отмечает высокие шансы на успешную регистрацию. По ее словам, McDonald's сохранил права на все ключевые брендовые активы в России. Такие действия компании свидетельствуют о внимательном отслеживании российского правового поля и могут указывать на планы возобновления работы в стране.

Процедура регистрации сейчас находится на этапе экспертизы обозначения. Этот процесс обычно занимает несколько месяцев. Успешное завершение регистрации откроет перед компанией юридические возможности для возвращения на российский рынок под привычным для потребителей названием.