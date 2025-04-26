В России резко подешевела электроника — ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты упали в цене на 10–20%. Эксперты связывают это с укреплением рубля, снижением спроса и ранними скидками в магазинах.

В российских магазинах резко снизились цены на электронику. За последние месяцы ноутбуки, смартфоны и другая техника подешевели на 10–20%. Например, MacBook Air M3, который в начале года стоил около 150 тысяч рублей, теперь можно купить за 110 тысяч.

Одна из главных причин — укрепление рубля. Импортная техника стала дешевле в закупке, и магазины начали снижать цены. Первыми это сделали небольшие компании, которые быстрее реагируют на изменения курса. Крупные сети, такие как ЦУМ, тоже объявили скидки, но с небольшим опозданием.

Еще один фактор — высокая ключевая ставка. Брать технику в кредит стало сложнее, и спрос упал. По данным МТС Банка, электроника и телефоны — самые популярные товары в кредитах, но теперь люди чаще откладывают покупки или кладут деньги на вклады под высокий процент.

Инфляция тоже сыграла свою роль. Из-за роста цен на продукты и товары первой необходимости у многих просто не остается денег на гаджеты. Магазины, чувствуя спад спроса, начали сезонные распродажи раньше обычного, особенно на ноутбуки, которые весной и так плохо продаются.

Есть и внешний фактор — повышение таможенных пошлин в США. Некоторые производители теперь рассматривают Россию как более выгодный рынок и могут снижать цены, чтобы увеличить продажи.

Пока непонятно, надолго ли сохранится эта тенденция.