Технически схожий с Geely Monjaro, но дешевле

Российские автодилеры начали принимать заказы на новый кроссовер Renault Grand Koleos, который позиционируется как более доступная альтернатива популярному китайскому Geely Monjaro. Цена на корейскую модель стартует с 3,8 млн рублей, что почти на 800 тысяч дешевле базовой версии китайского конкурента.

Технически автомобили во многом схожи. Оба оснащены гибридными установками мощностью 245 л.с., сочетающими бензиновый турбомотор с электродвигателем. В случае Renault это система E-Tech, у Geely - Hi-X. Различия в основном касаются дизайна и комплектаций.

На российский рынок пока поступило лишь несколько экземпляров Grand Koleos корейской сборки. В топовой комплектации Iconic кроссовер предлагает три цифровых дисплея, кожаную отделку салона, современную мультимедийную систему с поддержкой 5G и другие опции. При этом его стоимость остается ниже, чем у аналогично оснащенного Monjaro.

Производство модели налажено на заводе Renault в южнокорейском Пусане. Компания рассчитывает, что более выгодное ценовое предложение поможет новинке занять свою нишу на российском рынке кроссоверов, где Geely Monjaro в последнее время пользовался высоким спросом.